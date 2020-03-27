Три поколения Пресняковых: Подольская поделилась редким семейным фото тестя

Выпускница «Фабрики звезд» и по совместительству невестка Елены Пресняковой на личной страничке в Instagram поделилась редким семейным снимком тестя. В кадре Владимир Петрович был запечатлен с единственным сыном и двумя внуками — 28-летним Никитой и четырехлетним Артемием.

больше по теме Мама Никиты Преснякова пропустила вечеринку по случаю 23-летия невестки При этом Кристина Орбакайте не стала поздравлять жену старшего сына с днем рождения и в соцсетях.

Еще 26 марта Владимир Пресняков — старший отпраздновал свой день рождения. Певцу и композитору исполнилось 74 года. В комментариях Наталья Подольская уточнила, что этот кадр был сделан накануне новогодних каникул.

Старший внук заслуженного артиста России живет самостоятельно со своей 23-летней женой Аленой Красновой. Поэтому родственникам не так часто удается собраться вместе. На это жаловалась и бывшая невестка именинника — Кристина Орбакайте. 48-летняя певица утверждала, что ей хотелось бы чаще видеться со старшими отпрысками. Под опекой супруги бизнесмена Михаила Земцова осталась только семилетняя Клавдия.

«Я поздравляю нашего самого важного и любимого папу, нашего Петровича, нашего главу с днем рождения! Очень люблю, желаю крепкого здоровья! Берегите себя для нас», — обратилась к тестю Подольская.

Примечательно, что в одном из интервью супруга музыканта, Елена Преснякова, призналась, что ко всем избранницам своего сына она относилась как к родным дочерям. Певица уточнила, что ей очень нравилась Кристина. Такую же симпатию Елена питает и к нынешней возлюбленной Владимира — Наташе.