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Три поколения Пресняковых: Подольская поделилась редким семейным фото тестя

26 марта заслуженному артисту России Владимиру Преснякову — старшему исполнилось 74 года.

Три поколения Пресняковых: Подольская поделилась редким семейным фото тестя
Наталья Подольская (Фото: Globallookpress.com)

Выпускница «Фабрики звезд» и по совместительству невестка Елены Пресняковой на личной страничке в Instagram поделилась редким семейным снимком тестя. В кадре Владимир Петрович был запечатлен с единственным сыном и двумя внуками — 28-летним Никитой и четырехлетним Артемием.

Еще 26 марта Владимир Пресняков — старший отпраздновал свой день рождения. Певцу и композитору исполнилось 74 года. В комментариях Наталья Подольская уточнила, что этот кадр был сделан накануне новогодних каникул.

Старший внук заслуженного артиста России живет самостоятельно со своей 23-летней женой Аленой Красновой. Поэтому родственникам не так часто удается собраться вместе. На это жаловалась и бывшая невестка именинника — Кристина Орбакайте. 48-летняя певица утверждала, что ей хотелось бы чаще видеться со старшими отпрысками. Под опекой супруги бизнесмена Михаила Земцова осталась только семилетняя Клавдия.

Певица Наталья Подольская поделилась семейным снимком
Наталья Подольская поделилась редким семейным снимком, показав тестя в компании сына и двух внуков. Фото: Instagram.com/nataliapodolskaya

«Я поздравляю нашего самого важного и любимого папу, нашего Петровича, нашего главу с днем рождения! Очень люблю, желаю крепкого здоровья! Берегите себя для нас», — обратилась к тестю Подольская.

Примечательно, что в одном из интервью супруга музыканта, Елена Преснякова, призналась, что ко всем избранницам своего сына она относилась как к родным дочерям. Певица уточнила, что ей очень нравилась Кристина. Такую же симпатию Елена питает и к нынешней возлюбленной Владимира — Наташе.

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