Ксения Георгиади вспомнила, как «украла» песню у Софии Ротару

Певица Ксения Георгиади в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как у нее случился небольшой конфликт с исполнительницей Софией Ротару.
«Тогда был конкурс «С песней по жизни». Первая композиция у меня была «Уроки музыки», благодаря которой я вышла в финал. В финале музыкальный редактор Галина Солдатова дает мне другую песню — «Стара печаль моя, стара» Юрия Саульского. Он в это же время показывает эту же песню, как новую Софии Ротару. Ну а Ротару — это Ротару, простите меня. Кто такая Ксения?»
Как отметила Ксения Георгиади, Ротару тогда должна была сняться в «Голубом огоньке».
«Получилось так, что я спела песню вместе с оркестром Михайлова в финале конкурса «С песней по жизни». Сняли эту передачу и сняли одновременно «Голубой огонек». Но «Голубой огонек» у нас с 31 декабря на 1 января показывают, а конкурс «С песней по жизни» вышел в начале ноября. И получилась премьера композиции в моем исполнении», — заметила певица.
Как добавила Георгиади, песню в ее исполнении полюбили люди.
«Мы ничего не делили. Каждый делал свое дело. В финале «Песни года» все думали, что я буду петь эту композицию, но в итоге ее исполняла София Ротару», — заявила Георгиади.