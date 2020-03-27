Ксения Георгиади вспомнила, как «украла» песню у Софии Ротару

Как отметила исполнительница, все произошло случайно и не по ее вине.

Певица Ксения Георгиади в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как у нее случился небольшой конфликт с исполнительницей Софией Ротару.

«Тогда был конкурс «С песней по жизни». Первая композиция у меня была «Уроки музыки», благодаря которой я вышла в финал. В финале музыкальный редактор Галина Солдатова дает мне другую песню — «Стара печаль моя, стара» Юрия Саульского. Он в это же время показывает эту же песню, как новую Софии Ротару. Ну а Ротару — это Ротару, простите меня. Кто такая Ксения?» Ксения Георгиади

Как отметила Ксения Георгиади, Ротару тогда должна была сняться в «Голубом огоньке».

«Получилось так, что я спела песню вместе с оркестром Михайлова в финале конкурса «С песней по жизни». Сняли эту передачу и сняли одновременно «Голубой огонек». Но «Голубой огонек» у нас с 31 декабря на 1 января показывают, а конкурс «С песней по жизни» вышел в начале ноября. И получилась премьера композиции в моем исполнении», — заметила певица.

Как добавила Георгиади, песню в ее исполнении полюбили люди.