Ксения Георгиади призналась, что ее муж пианист Павлов сам подал на развод с ней

Как отметила певица, он не мог смириться с популярностью супруги.

Певица Ксения Георгиади в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой брак с пианистом Павлом Павловым. Они развелись буквально спустя полгода после рождения совместного ребенка.

«Он мне аккомпанировал на пианино во время гастролей. Любовь была интересная у нас. Я помню, как он все бросал и приезжал ко мне в Ярославль. Это были счастливые годы. Ему нравилась моя застенчивость. Он был необычайно талантлив. Я влюбилась тогда по уши в него. Просто утонула в чувствах. Свадьба была очень бедная. Просто мы в те годы еле сводили концы с концами. У моей подруги мама накрыла стол. Вот так мы и сыграли свадьбу». Ксения Георгиади

Как сказала Георгиади, ей было обидно, что супруг ушел от нее.

«Он не мог пережить мою популярность. Павел стал уговаривать меня бросить работу. Говорил, что я прекрасная хозяйка. Но я не могла без песни никак. Чем выше я поднималась по лестнице, тем сложнее становилась наша жизнь. Он не хотел, чтобы я была известной. Ревновал меня даже к зрителям», — отметила она.

Как сказала Ксения Георгиади, именно Павлов подал на развод.