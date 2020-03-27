Навка объяснила, почему вместо Загитовой деньги за участие в ее шоу получал чиновник

Фигуристка Татьяна Навка объяснила, почему деньги за участие в ее шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» получила не Алина Загитова, которая была задействована в главной роли, а вице-президент Федерации фигурного катания России Эдуард Аксенов.

Ранее следственный комитет инициировал проверку, на каком основании Аксенов «зарабатывал» на шоу, при том, что перед публикой он не выступал.

Как отметила Навка, у многих возник вполне логичный вопрос, как так могло получиться. Всем прекрасно известно, что Аксенов не фигурист. В то же время она напомнила, что Загитовой пока еще нет восемнадцати лет. В связи с этим у нее нет своего ИП, чтобы получать деньги за участие в шоу, сообщает РБК.

«Эдуард Аксенов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы фигуристки. Все в строгом соответствии с законом». Татьяна Навка

Напомним, что в декабре прошлого года Алина Загитова объявила, что на время приостанавливает свою профессиональную карьеру. Многие эксперты считают, что ей вряд ли удастся вернуться на прежний уровень. Молодые соперницы исполняют более сложные прыжки.

Сама фигуристка до последнего времени активно тренировалась. Сейчас спортсменка находится дома на самоизоляции. Раньше середины апреля к тренировкам на катке она точно не вернется.