«Не олигарх, не молодой»: знакомая Розы Сябитовой рассекретила имя ее жениха

Знакомая телесвахи Розы Сябитовой, которая ведет популярную программу «Давай поженимся!» на Первом канале, раскрыла, с кем сейчас проводит свободное время звезда. По ее словам, телеведущая строит совместную жизнь с неженатым бизнесменом.

«Не олигарх, не молодой, но на вид может чуть помладше нее. Роза Раифовна говорила, что мечтает о «рукастом» помощнике». Знакомая Розы Сябитовой

Знакомая Сябитовой отметила, что звезда никогда и никому не признается в этих отношениях. Она боится, что начнут искать ее бывших любовников в социальных сетях. Ей, как отметила знакомая, такая популярность сейчас совсем не нужна. Дело в том, что к Сябитовой и так приковано повышенное внимание. Журналисты все время звонят ей и просят комментарии по самым разным поводам.

Отметим, что ранее Сябитову подозревали в романе с другим бизнесменом. Мужчина, как потом выяснилось, обосновался на Кипре. Позже он женился на молодой даме. Построить семью с телесвахой у него не получилось из-за больших расстояний, сообщает «Комсомольская правда».