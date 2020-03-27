Лев Лещенко почувствовал себя лучше после слухов об отеке легких

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире программы «Время» на Первом канале рассказал о состоянии госпитализированного несколько дней назад артиста Льва Лещенко. Ему, напомним, сейчас 78 лет. Как отметил Мурашко, знаменитость не нуждается в высокой кислородной поддержке. Министр отметил, что на данный момент ситуация развивается по благоприятному сценарию.

«Действительно, состояние Льва Валерьяновича улучшилось, и это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, и всех поклонников».

Михаил Мурашко

Отметим, что на данный момент врачи так и не ответили на вопрос, какой диагноз у Льва Лещенко. У него подозревают коронавирус. А вот друг артиста Владимир Винокур сказал, что у его товарища двустороннее воспаление легких.

Ранее в телеграм-каналах прошла информация, что у Лещенко начался отек легких и якобы его состояние близко к критическому. Лещенко вернулся из гастролей по США и Канаде в начале мата. Причем он делал пересадку во Франции, когда возвращался домой.

После он не соблюдал карантин. Появился, к примеру, на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, Аллы, и также в студии у популярного телеведущего Андрея Малахова. Надо отметить, что на каждом мероприятии было много звезд шоу-бизнеса, которые сейчас также переживают за свое здоровье.