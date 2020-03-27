Собчак озвучила место, где Лещенко мог всех перезаражать возможным коронавирусом

Светская львица Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» озвучила место, где артист Лев Лещенко, у которого подозревают коронавирус, мог заразить других звезд шоу-бизнеса. Дело в том, что 13 марта он посетил вечеринку в честь юбилея сестры Игоря Крутого, Аллы.

На том мероприятии присутствовали многие звезды. Среди них Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с женами, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и Александр Буйнов, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерий Леонтьев, Александр Серов, Ани Лорак, Александр Ревва, Димаш.

«В тусовке шоу-бизнеса переполох. Все перезаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого». Ксения Собчак

Отметим, что запрет на массовые мероприятия был введен только через несколько дней после того события. Сам Лещенко не стал отбывать карантин после возвращения с гастролей. Некоторые, кто там присутствовали, отмечали, что артист уже тогда чувствовал себя неважно, но не прийти на праздник он просто не мог.