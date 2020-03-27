Светличная пожаловалась на внучку и сноху, которые не отдают ей полтора миллиона рублей

Актриса Светлана Светличная в разговоре с порталом Teleprogramma.pro пожаловалась на свою внучку Марию Ивашову и невестку. Около двух лет назад они попросили у звезды «Бриллиантовой руки» полтора миллиона рублей в долг. Супруг Марии решил открыть ресторан на Чистых прудах. Деньги родственники планировали отдать через несколько месяцев. Однако прошло уже почти два года, а деньги Светличной так никто и не вернул.

«Я сказала Маше, что так нельзя себя вести. Она мне говорит: «Бабушка, мы обязательно все отдадим». Я сейчас пью лекарства, потому что сердце из груди выскакивает. Они ведут себя ужасно. Я Маше сказала: «Если меня пригласят на телевидение, то я обязательно пойду. Я эти деньги честно заработала: путешествую с творческими концертами по России-матушке». Светлана Светличная

Как отметила Светличная, она звонила сыну Алексею, чтобы тот подействовал на жену и дочь, однако тот самоустранился от решения проблемы.

больше по теме Светлана Светличная не собирается отмечать свое восьмидесятилетие Отметим, что 15 мая 2020 года у известной артистки юбилей.