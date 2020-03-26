Адвокат Барановской назвал Аршавина «чемпионом по косякам»

Как считает Игорь Ким, спортсмен сейчас неплохо зарабатывает на тренерской деятельности и рекламе.

Адвокат телеведущей Юлии Барановской Игорь Ким заявил, что футболист Андрей Аршавин стал чемпионом не по голам, а по косякам. Напомним, что недавно спортсмен обратился в суд. Он хочет добиться уменьшения суммы по алиментам на своих детей от Барановской. На данный момент игрок платит чуть более трехсот тысяч рублей в месяц на каждого ребенка.

Как отметил Ким, футболист хоть и завершил профессиональную карьеру, но имеет стабильный доход. Он неплохо зарабатывает на тренерской деятельности и рекламе. Ким думает, что игрок любыми способами сейчас хочет скрыть свои доходы.

«В свое время он очень плохо поступил с Барановской, оставив ее одну, беременную, с двумя маленькими детьми на руках. Недавно Аршавин развелся с Алисой Казьминой. У них тоже есть общий ребенок, который обделен вниманием папы». Игорь Ким

Отметим, что заседание по этому делу в назначенные сроки не состоялась. Всему виной коронавирус, который бушует по всему миру, сообщает «СтарХит».

Ранее Юлия Барановская рассказывала, что она вместе со своей семьей сейчас самоизолировалась в квартире. Телеведущая не хочет рисковать своим здоровьем и здоровьем детей. Пандемия коронавируса уже унесла жизни порядка двадцати тысяч человек по всему миру.

В России на данный момент 840 заболевших. Случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны. Президент России Владимир Путин даже был вынужден выступить со специальным обращением к согражданам. Он отметил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране будет официально нерабочей. В стране закрывают кинотеатры, клубы и рестораны. Отменены все развлекательные мероприятия, концерты, спортивные соревнования.