СМИ: у Льва Лещенко подтвердился коронавирус, певец в реанимации

У народного артиста Льва Лещенко подтвердился диагноз коронавирус, сообщил Telegram-канал «112». Состояние певца расценивается как крайней степени тяжелое.

Инфекция уже успела спровоцировать двустороннее воспаление легких. В настоящий момент Лев Валерьянович находится в реанимации специализированной больницы на Коммунарке. В этой клинике содержатся все инфицированные коронавирусом.

В лечебное заведение музыкант вместе со своей супругой Ириной обратился самостоятельно по завершении американских гастролей, когда почувствовал себя плохо. Некоторое время Лещенко находился на домашнем лечении.

Любопытно, что совсем недавно изданию Teleprogramma.pro артист Владимир Винокур рассказывал, что Льву Валерьяновичу стало значительно лучше. Также информационный канал «Раньше всех. Ну почти», ссылаясь на него же, сообщил, что якобы на самом деле никаких результатов теста на коронавирус пока не было и диагноз не подтвержден.

Высказалась по этому поводу и Ксения Собчак.

«Простите, но Винокур как ближайший друг говорит по просьбе Лещенко. Все почему-то боятся именно этого диагноза, как будто это чума. И вам не кажется, что такое количество пневмонии одновременно — это очень и очень странно?» — написала она в своем Telegram-канале.

Отметим также, что с подозрением на коронавирус в испанскую клинику обратилась и Наталья Ветлицкая. Звезда несколько дней лечилась в домашних условиях, а когда поняла, что ее бронхи почти полностью заполнились мокротой, поспешила в больницу. Она описывала схожую с Лещенко симптоматику — вначале ее состояние стабилизировалось, а потом резко ухудшилось.

В больнице диагноз коронавирус у Натальи не подтвердили, однако в истории болезни не исключили такой возможности. Артистка призвала своих поклонников быть более бдительными и заявила, что болезнь крайне тяжелая.

Внимание! О симптомах и способах лечения узнавайте у специалистов! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд.