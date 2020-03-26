Константин Богомолов отказался от идеи видеотрансляции спектаклей своего театра

Режиссер Константин Богомолов заявил, что театр на Малой Бронной не планирует делать онлайн-трансляции своих спектаклей, как некоторые другие культурные учреждения столицы.

Как отметил супруг светской львицы Ксении Собчак, ему больше по душе «живая связь со зрителем». Он считает, что в театр нужно в первую очередь ходить. А раз сейчас такой возможности из-за вспышки коронавируса нет, то необходимо, как он выразился, изучать театр.

«А потому у себя на Бронной запускаю цикл лекций ведущих театроведов и историков театра, а также online-встречи на актуальные темы современного искусства». Константин Богомолов

Как отметил режиссер, сам он регулярно появляется в театре. У него много текущих дел и встреч. Пользы от карантина он для себя не видит. При этом старается соблюдать все правила и требования. Как сказал Богомолов, также безостановочно идет процесс реформирования театра. Сейчас полным ходом происходит ребрендинг, скоро в театре на Малой Бронной начнет работу новый сайт, сообщает «МК».