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Константин Богомолов отказался от идеи видеотрансляции спектаклей своего театра

Как отметил режиссер, его культурное заведение «выбирает другую форму взаимодействия со зрителем».

Константин Богомолов отказался от идеи видеотрансляции спектаклей своего театра
Богомолов рассказал о жизни своего театра/http://globallookpress.com/

Режиссер Константин Богомолов заявил, что театр на Малой Бронной не планирует делать онлайн-трансляции своих спектаклей, как некоторые другие культурные учреждения столицы.

Как отметил супруг светской львицы Ксении Собчак, ему больше по душе «живая связь со зрителем». Он считает, что в театр нужно в первую очередь ходить. А раз сейчас такой возможности из-за вспышки коронавируса нет, то необходимо, как он выразился, изучать театр.

«А потому у себя на Бронной запускаю цикл лекций ведущих театроведов и историков театра, а также online-встречи на актуальные темы современного искусства».

Константин Богомолов

Как отметил режиссер, сам он регулярно появляется в театре. У него много текущих дел и встреч. Пользы от карантина он для себя не видит. При этом старается соблюдать все правила и требования. Как сказал Богомолов, также безостановочно идет процесс реформирования театра. Сейчас полным ходом происходит ребрендинг, скоро в театре на Малой Бронной начнет работу новый сайт, сообщает «МК».

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