«Нас слишком много»: Куценко вслед за Боней заявил, что Земля очищается коронавирусом   

Гоша Куценко вслед за Викторией Боней выступил в Сети с громким заявлением по поводу коронавируса. Он так же, как и светская львица, считает, что природа с помощью этой напасти решила избавиться от губительного воздействия человека. Правда, говорить, что это благо для нас, кинодеятель не стал.

«У нас с Ваней (Иван Никитин, режиссер. — Прим. автора) родилась такая тема, что в рамках природы, ее глобального цикла, Земля обновляется сейчас. Мы, как соучастники жизни на Земле, конечно, оборзели. Нас слишком много, мы агрессивны и природу давим. Коронавирус — это нормальный ответ природы, защитная реакция ее на нас», — сказал Куценко.

Артист заметил, что животные при этом прекрасно себя чувствуют на Земле. А также признался, что и он, и Иван Никитин были в феврале в Италии, где в настоящий момент крайне тяжелая ситуация.

По последним данным, действительным на момент публикации, число заразившихся коронавирусом людей в Российской Федерации за сутки возросло с 658 до 840 человек. За последний день зафиксировано 182 новых случая.

Напомним, Виктория Боня ранее говорила, что коронавирус дан человечеству не просто так, а дабы планета могла очиститься от своих губителей-людей. По ее мнению, люди в последнее время очень напоминают саранчу, которая сжирает все на своем пути без оглядки. Светская львица сказала, что это очищение необходимо Земле и она готова умереть вместе с другими жертвами, лишь бы спасти планету.