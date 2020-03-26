Татьяна Волосожар объяснила, как оказалась во время карантина на льду

Фигуристка Татьяна Волосожар в Instagram ответила на самый популярный вопрос своих подписчиков. Недавно она разместила видеозапись в сторис. На кадрах видно, как олимпийская чемпионка катается на льду. При этом известно, что спортсменка не так давно вернулась с гастролей и должна находиться на карантине.

Как отметила фигуристка, у них продолжается в семье полный карантин. Нарушать правила спортсменка не намерена. Для нее важна безопасность окружающих.

«Вчера вы видели в сторис, что нам удалось даже покататься на нерастаявшем прудике на нашем участке. На фото я как раз стою на самом маленьком в моей жизни «катке». Так что нам есть чем заняться. Лика (дочь. — Прим. ред.) в любом случае точно не даст заскучать». Татьяна Волосожар

больше по теме Татьяна Волосожар рассказала о трудностях после завершения спортивной карьеры Олимпийской чемпионке пришлось непросто без постоянных тренировок и соревнований.

Также спортсменка отметила, что с доставкой еды им помогают соседи. Оставляют «гуманитарную помощь» около ворот их частного дома. При необходимости она пообещала воспользоваться доставкой еды. Сейчас Татьяна Волосожар получила, как она отметила, прекрасную возможность заняться домашними делами и порадовать родных вкусными блюдами.