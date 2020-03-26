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«Семь дней без бритвы»: Стас Пьеха впервые в жизни решил отрастить бороду

Певец, как и многие звезды шоу-бизнеса, находится в эти дни на карантине.

«Семь дней без бритвы»: Стас Пьеха впервые в жизни решил отрастить бороду
Пьеха решил в изоляции опустить бороду/http://globallookpress.com/

Музыкант Стас Пьеха в Instagram сообщил, что у него никогда в жизни не было бороды. Причина в том, что волосы растут крайне неравномерно. Несколько дней назад исполнитель увидел челлендж у известного американского актера Джима Керри «не бриться на карантине». По его словам, мысль не сбривать бороду посетила его неделю назад, когда он вернулся домой из гастрольного тура.

«Решил — быть бороде в изоляции! Создам ей тепличные условия, выращу правильный сорт. Ну а при такой мощной поддержке моя мочалка может еще и стрельнуть… Семь дней без бритвы».

Стас Пьеха

Отметим, что в России коронавирус, который оставил Стаса Пьеху дома «взаперти», на данный момент выявлен у 840 человек. Неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей. Сотрудники многих предприятий перевели своих рабочих на удаленный график.

Напомним, что больше всего от коронавируса на данный момент пострадали Италия, Китай, США.

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