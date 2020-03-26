Качан вспомнил, как едва не поссорился с Галкиным и его женой из-за Задорнова

По словам актера, их взгляды разошлись в вопросе соборования сатирика, который уходил из жизни.

Актер Владимир Качан в студии программы «Судьба человека» вспомнил, как едва не поссорился с юмористом Максимом Галкиным и его супругой, певицей Аллой Пугачевой. Их взгляды разошлись в вопросе соборования (церковного таинства. — Прим. авт.) сатирика Михаила Задорнова, когда тот уже сильно болел.

«У Миши сначала была доброкачественная опухоль. А Миша, как и многие другие, говорил, что ложиться под нож — это крайний случай, когда все уже безнадежно. Он тянул до последнего времени. Надо было ложиться быстро. В итоге опухоль стала злокачественной. Он надеялся до последнего момента, что его спасут. Но я убежден, что человек уходит, когда им определенная миссия на этой земле выполнена. На все воля божья. Он призывает тогда, когда надо». Владимир Качан

Также Качан вспомнил последние встречи с другом-сатириком.

«Он больше молчал. А я пытался рассказать, что происходит во внешнем мире. Он скупо комментировал это. Один раз родил фразу: «Мужчина, прежде чем сказать глупость, должен ее хорошенько обдумать». Скажу вам одно. Очень трудно было сохранять камуфляж веселости. Я каждый раз морально готовился следующему визиту к нему. Мы с Галкиным приезжали. Максим стал рассказывать анекдоты. А Миша вцепился в руку Галкина. Так и просидели весь вечер», — заметил Качан.

По словам актера, она разошлись с Галкиным в вопросе соборования Задорнова незадолго до смерти друга.