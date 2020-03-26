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«Я поцеловал ее и понял, что погиб»: Качан вспомнил, как ушел от первой жены к другой

По словам актера, он безумно влюбился в актрису Людмилу Гарницу.

«Я поцеловал ее и понял, что погиб»: Качан вспомнил, как ушел от первой жены к другой
Качан вспомнил свой первый неудачный брак/http://globallookpress.com/

Актер Владимир Качан в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак и то, как он ушел от супруги к актрисе Людмиле Гарнице.

«Мой первый брак был с поклонницей. Девочка была очарована спектаклем «Три мушкетера», где я сыграл Д’Артаньяна. У нее была страсть ко мне. А я как раз намаялся, пока шлялся по квартирам всяким. Я был такой ветреный мушкетер в то время. Мы были в браке три года с Аленой».

Владимир Качан

Однако этот союз, как подметил актер, распался.

«Я потом сказал ей, что полюбил другую женщину, и ушел. Мама Алены мне говорила: «Ты без нас пропадешь». Ее отец недолго прожил. У него было больное сердце, и я своим поступком его, конечно, расстроил», — заметил актер.

По словам Качана, он без ума влюбился в актрису Людмилу Гарницу.

«Это была яркая вспышка. Я пытался завлечь ее песнями. У меня был к ней не банальный флирт. Однажды я предложил ей поцеловаться. Поцеловал и понял, что погиб. Я сразу знал, что мы будем вместе. Причем Людмила была несвободна. Ей пришлось разрушить домашний очаг, хотя это было сделать непросто. Но она отважилась», — сказал Владимир Качан.

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