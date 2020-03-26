«Я поцеловал ее и понял, что погиб»: Качан вспомнил, как ушел от первой жены к другой

Актер Владимир Качан в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак и то, как он ушел от супруги к актрисе Людмиле Гарнице.

«Мой первый брак был с поклонницей. Девочка была очарована спектаклем «Три мушкетера», где я сыграл Д’Артаньяна. У нее была страсть ко мне. А я как раз намаялся, пока шлялся по квартирам всяким. Я был такой ветреный мушкетер в то время. Мы были в браке три года с Аленой». Владимир Качан

Однако этот союз, как подметил актер, распался.

«Я потом сказал ей, что полюбил другую женщину, и ушел. Мама Алены мне говорила: «Ты без нас пропадешь». Ее отец недолго прожил. У него было больное сердце, и я своим поступком его, конечно, расстроил», — заметил актер.

По словам Качана, он без ума влюбился в актрису Людмилу Гарницу.