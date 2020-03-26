Владимир Качан объяснил, почему хулигана Задорнова не решались выгнать из школы

Актер и писатель-сатирик были не разлей вода со школьной скамьи.

Актер Владимир Качан в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей дружбе с писателем-сатириком Михаилом Задорновым. Вместе они были со школьной скамьи. Напомним, что Задорнов умер в 2017 году.

«Мы познакомились с Мишей, когда мне было 12 лет, а ему 13. Он по натуре спортсмен и победитель. После школы я приезжал к отцу в Ригу, и Миша часто туда приезжал. Мы прыгали с ним с обрыва. Причем он меня выигрывал, потому что много тренировался». Владимир Качан

Как отметил актер, в школе они слыли хулиганами. Часто попадали в неприятные истории. Стоял даже вопрос, чтобы выгнать Задорнова из школы.

«Но Мишу Задорнова никто бы не отчислил. Его отец — писатель Николай Задорнов, лауреат трех Сталинских премий. Ну кто такого пацана выгонит из школы? Он однажды в школе переоделся в женское платье. Таким образом изгонял из себя застенчивость», — отметил актер.

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Также Качан вспомнил, как ему в школе понравилась девушка Наташа. При этом у нее был другой парень.