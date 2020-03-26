Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном первом симптоме коронавируса

По словам княжеской особы, у него не было потери обоняния и вкуса, как у некоторых заболевших.

Князь Монако Альбер II, который несколько дней назад подхватил коронавирус, рассказал, с чего у него началась болезнь. Как отметил князь, у него не было потери обоняния и вкуса, как у многих других больных. Все началось с обычного насморка, который, как ранее говорили специалисты, не является одним из основных признаков коронавируса.

«Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу. Потом началась небольшая температура, но все это были довольно легкие симптомы». Альбер II

Отметим, что в княжеском дворце сообщили, что здоровье князя Альбера II не вызывает беспокойство. В его случае коронавирус протекает в легкой форме, сообщает портал rtl.fr.

Напомним, что количество погибших от коронавируса по всему миру приближается к отметке в 20 тысяч человек. В России пока не так много заболевших — 658 человек. При этом основная их часть находится в столице. Сейчас с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке госпитализированы мать светской львицы Ксении Собчак 68-летняя Людмила Нарусова и 78-летний артист Лев Лещенко. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.