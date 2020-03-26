«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Аргентине все ходят к психологам, а выгульщики собак получают около 50 тысяч рублей в месяц»
Жанна Бадоева

Хиты «Руки вверх!» и мурлыканье кота: что слушают жители России на карантине

Одним из самых популярных звуков стал шелест купюр.

Хиты «Руки вверх!» и мурлыканье кота: что слушают жители России на карантине
Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Пока Россия готовится к целой нерабочей неделе и закупает маски и антисептики, сервис «Яндекс.Музыка» решил выяснить, изменились ли музыкальные предпочтения у жителей нашей страны после наступления пандемии.

Как оказалось, особой разницы пока не видно. Например, среднее время прослушивания музыки в будние дни остается в районе 90 минут — так было и раньше. Однако в выходные заметен существенный спад, неужели люди все же ходят гулять?

Также был проведен небольшой опрос на тему музыки для поднятия настроения в это непростое время. Лидерами стали композиции группа «Руки вверх!», а также совершенно внезапно — Zombie от The Cranberries.

Заметим, что жители России расслабляются не только песнями, но и звуками. На вершине хит-парада звук банкомата, отсчитывающего банкноты, а также урчание кота.

Тэги

«Яндекс. Музыка»карантинкоронавирусмузыка
Loading...