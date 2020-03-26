Хиты «Руки вверх!» и мурлыканье кота: что слушают жители России на карантине

Пока Россия готовится к целой нерабочей неделе и закупает маски и антисептики, сервис «Яндекс.Музыка» решил выяснить, изменились ли музыкальные предпочтения у жителей нашей страны после наступления пандемии.

Как оказалось, особой разницы пока не видно. Например, среднее время прослушивания музыки в будние дни остается в районе 90 минут — так было и раньше. Однако в выходные заметен существенный спад, неужели люди все же ходят гулять?

Также был проведен небольшой опрос на тему музыки для поднятия настроения в это непростое время. Лидерами стали композиции группа «Руки вверх!», а также совершенно внезапно — Zombie от The Cranberries.

Заметим, что жители России расслабляются не только песнями, но и звуками. На вершине хит-парада звук банкомата, отсчитывающего банкноты, а также урчание кота.