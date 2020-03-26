Развлечение на самоизоляции: Барановская ходит по комнатам детей и делает селфи

Как отметила телеведущая, пока ее попытки начать смотреть в свободное время сериалы успехом не увенчались.

Телеведущая Юлия Барановская в Instagram сообщила, что у них в доме с детьми появился «новый контент». Она ходит по комнатам своих наследников и делает селфи. Напомним, что у нее двое сыновей и дочь от футболиста Андрея Аршавина.

«Сегодня селфи у Яны в комнате, завтра к Артему в гости в комнату пойдем. Потом опять к Яне и в гостиной встретимся. Но! Мои попытки таки начать смотреть сериал опять не увенчались успехом. Всем спокойной ночи, и пусть сны вам снятся чистые светлые и добрые». Юлия Барановская

Отметим, что не так давно бывший гражданский муж телеведущей, футболист Андрей Аршавин, обратился в суд. Он требует уменьшить сумму алиментов на детей. Сейчас футболист завершил уже свою профессиональную карьеру и не зарабатывает, как раньше, огромных денег.

Сама Барановская говорила, что ее в общем-то не удивляют действиям Аршавина. По ее словам, спортсмен всегда был прижимист и очень любит деньги.