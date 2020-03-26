Мать Ксении Собчак госпитализирована в «коронавирусную» больницу в Коммунарке

Мать светской львицы Ксении Собчак 68-летняя Людмила Нарусова госпитализирована в «коронавирусную» клинику в Коммунарке. Туда ее доставили днем 25 марта из деревни Горки, где она проживает. В данный момент Нарусова лежит в палате на третьем этаже клиники и проходит необходимые обследования, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что ранее в этой же клинике оказался артист Лев Лещенко, которому сейчас 78 лет. Вместе с ним госпитализирована его супруга. До сих пор не озвучен точный диагноз Лещенко.

А вот его близкий друг юморист Владимир Винокур рассказывал журналистам, что у Льва Лещенко двустороннее воспаление легких. При этом он заверил, что угрозы жизни артиста нет.

Отметим, что на данный момент в России зафиксировано свыше шестисот случаев заболевания коронавирусом. Погибли два человека. Неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей. Всем жителям страны рекомендовано сидеть по домам.