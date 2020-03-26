Кому паника, а кому доход: свекор Водяновой заработал свыше 11 млрд долларов за сутки

Летом российская топ-модель Наталья Водянова должна заключить официальный брак с Антуаном Арно. С миллионером звезда живет уже 9 лет, а потому данная свадьба — всего лишь формальность. Известно, что отцом гражданского мужа Натальи является Бернар Арно, богатейший человек Европы.

Накануне его состояние внезапно увеличилось на 11,3 миллиарда долларов. Произошло это всего за одни сутки из-за роста мировых финансовых рынков, сообщает КП.

Цифра кажется невероятно громадной. Однако особой радости миллиардер не испытывает, ведь совсем недавно он потерял еще больше — и все из-за паники на биржах, которых лихорадило в разгар эпидемии коронавируса.

Всего месяц назад богатейшие люди мира потеряли из-за этого около 140 млрд долларов в совокупности.

Напомним, свекор Натальи Водяновой владеет транснациональной компанией LVMH, которая производит предметы роскоши под известнейшими брендами вроде Christian Dior, Louis Vuitton и Hennessy.