«Денег за выполненную работу я не видел по сей день»: Домогаров рассказал, почему ушел из МХАТа

Актер Александр Домогаров объяснил, почему прекратил отношения с МХАТом имени Горького, где он еще совсем недавно играл в спектаклях «Сцены из супружеской жизни». Постановки прошли с полным аншлагом 9 и 10 марта, несмотря на то, что билеты в первые ряды, к примеру, стоили шесть тысяч рублей.

По словам Домогарова, перед каждым спектаклем он подписывал договор с театром имени Горького. Причем всегда это делалось заранее, чтобы актер мог в спокойной обстановке ознакомиться с условиями. В последний же раз договор он получил за полчаса до выхода на сцену. Естественно, что ознакомиться с условиями он не успел.

«Денег за выполненную работу я не видел по сей день. Зато от директора МХАТа получил издевательское письмо о том, что меня с публикой связывают «не только финансовые обязательства», поэтому играть я должен при любом раскладе. Эти деньги мне больше не нужны, я дарю их театру. И разрываю с ним все связи». Александр Домогаров

Интересно, что худрук театра Эдуард Бояков не стал комментировать скандальную ситуацию. А вот в пресс-службе сказали, что спектакли с участием Домогарова, которые должны пройти в конце апреля, состоятся. Причем он должен принять в них участие. Во всяком случае, об отказе актер не сообщал, передает «СтарХит».