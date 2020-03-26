«Адресок не подкинете?»: Галкин остроумно защитил Пугачеву от нападок Разина

Создатель студии «Ласковый май» засветился с очередным громким заявлением. В интервью корреспонденту «Собеседника» Андрей Разин сказал, что Алла Пугачева, якобы, владеет нефтяной скважиной.

По словам продюсера, будучи в Нефтеюганске, ему об этом сообщил один из руководителей местной нефтяной компании. Дескать, многие звезды у них имеют по одной такой вышке и вполне себе неплохо существуют на эти дивиденды.

«Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы», — процитировал начальника предприятия Разин.

Максим Галкин, услышав об этой новости, немало удивился. Выяснилось, что муж Примадонны ни сном ни духом не ведает о «подработке» собственной супруги.

«Адресок скважины не подкинете, будем знать, где деньги наши», — написал юморист в личном блоге, украсив сообщение смеющимся смайлом.

Очевидно, что артиста развеселило высказывание продюсера.