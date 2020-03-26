Шубская на самоизоляции вспомнила счастливый отдых в Мексике с Овечкиным

На отдыхе в Канкуне пара была в январе 2020 года.

Модель Анастасия Шубская в Instagram разместила красивый снимок, который был сделан в мексиканском Канкуне. На фотографии младшая дочь актрисы Веры Глаголевой стоит на берегу океана, а рядом ее обнимает любимый супруг — хоккеист Александр Овечкин.

Напомним, что пара была в Мексике в январе 2020 года. Тогда ситуацию с распространением коронавируса в мире и Америке, в частности, еще не была такой печальной. В Канкуне пара отпраздновала день рождения бизнесмена Кирилла Шубского, отца Анастасии. Вместе с ними на отдыхе были сестры Шубской.

больше по теме Беременная Шубская побаловала годовалого сына и мужа оладьями из гречки Семья хоккеиста находится на самоизоляции. В ожидании прибавления возлюбленная капитана клуба НХЛ проводит время за плитой.

Добавим, что сейчас Анастасия Шубская находится на полной самоизоляции. Дело в том, что девушка беременна. Она показывала, как Овечкин закупается в магазине. Сезон в НХЛ, где выступает хоккеист, как известно, приостановлен.