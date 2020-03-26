Собянин заявил, что в Москву из Куршевеля привезли «чемодан вирусов»

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ заявил, что через Москву прошла половина всех приехавших в Россию из зараженных стран.

«Многие побывали в Куршевеле и привезли оттуда просто чемодан вирусов». Сергей Собянин

По словам градоначальника, в ближайшие недели необходимо соблюдать карантин. Пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не пройден. В период нерабочей недели все точки общественного питания в столице будут закрыты.

Отметим, что именно французский зимний курорт Куршевель считается одним из самых популярных мест отдыха у российских звезд шоу-бизнеса. Многие ездят в это престижное место по несколько раз в год.

больше по теме Без кальянов и стоматологических кабинетов: в Москве усилили карантинные меры Мэр столицы подписал указ о временном закрытии кинотеатров и ночных клубов.

В России коронавирус подтвержден у 658 человек. На данный момент известно о нескольких смертях. Скончались два пожилых человека. Самая неблагоприятная обстановка с распространением заболевания из российских городов наблюдается как раз в столице. Президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей для всех в России.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Китае в ноябре прошлого года. В конце декабря в Поднебесной официально объявили, что в мире появился новый ранее неизвестный вирус. Многие европейские страны не приняли вовремя меры по распространению заразы.

В итоге сегодня в некоторых странах Европы, Италии, Испании, в сутки фиксируется около тысячи смертей. Особенно опасен коронавирус для старшего поколения. К примеру, жителям столицы, которым больше 65 лет, ближайшие недели не рекомендовали выходить из домов.