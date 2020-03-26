Звезда «Девчат» Инна Макарова оставила после смерти огромное наследство

Звезда картины «Девчата» и первая супруга режиссера Сергея Бондарчука Инна Макарова, которая скончалась на 94-м году жизни, оставила после своей смерти огромное наследство. Скорее всего, все достанется ее дочери Наталье Бондарчук, которой в этом году исполнится 70 лет. Дело в том, что оба супруга звезды картины «Девчата» уже давно ушли из жизни.

В далеком 1949 году Инна Макарова получила ордер на квартиру. Именно в том году актриса получила престижную Сталинскую премию. В картине «Молодая гвардия» он исполнила роль Любови Шевцовой.

Известно, что со своим первым супругом режиссером Сергеем Бондарчуком она жила в однокомнатной квартире на улице Песчаной в столице. Когда в их семье родилась дочка Наташа, то Макарова лично пошла в Моссовет, чтобы им предоставили с мужем и наследницей квартиру побольше. В итоге им дали квартиру на Украинском бульваре. Рядом находится площадь Европы.

Также известно, что у Макаровой есть дача в подмосковных Раздорах. Стоимость одной сотки земли здесь стартует с двухсот тысяч рублей. Кстати, у нее на даче в 2014 году снимали один из выпусков программы «Идеальный ремонт». По соседству находится дача небезызвестного режиссера Федора Бондарчука, сообщает портал Dni.ru.