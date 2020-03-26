«С ней в мою жизнь пришли и ее дочери»: Навратилова рассказала о своей супруге

Американская теннисистка чешского происхождения Мартина Навратилова в интервью YouTube-каналу Карена Шаиняна рассказала о своей второй половинке. Уже 12 лет звезда тенниса, которой сейчас 63 года, живет с вице-мисс СССР Юлией Лемиговой.

По словам Навратиловой, у нее были краткосрочные отношения до встречи с моделью. Все изменилось в 2008 году, когда она познакомилась с Лемиговой. Вместе они безумно счастливы вдвоем.

«С ней в мою жизнь пришли и ее дочери. Когда мы познакомились, девочки были маленькие, а сейчас одной 18 лет, а другой 14. На данный момент семья для меня — самое главное». Мартина Навратилова

Отметим, что в 2014 году Навратилова и Лемигова расписались. Вместе в свет они практически не выходят. Говорят, что счастье любит тишину. Как отметила Навратилова, она никогда не скрывала свою ориентацию. Врать и скрывать свои истинные чувства она не любила. Впрочем, звезда отметила, что в ее жизни был период, когда она держала свое мнение при себе.

Добавим, что Мартина Навратилова считается одной из легенд тенниса. Ее пребывание на первой строчке парного рейтинга так до сих пор и не побито. Она 18 раз выигрывала турниры Большого шлема в одиночном разряде и 31 раз в парном. В СССР о личности Мартины Навратиловой предпочитали долгие годы ничего не говорить. В странах социалистического лагеря ее считали персоной нон-грата. Свои главные победы Мартина Навратилова одержала в восьмидесятых годах прошлого века.

В биографии Мартины Навратиловой есть и еще несколько интересных моментов. К примеру, ее родители развелись, когда девочке было всего три годика. Воспитывал чешскую звезду отчим. Именно он привел в первый раз ее на корт и в будущем помогал ей стать великой теннисисткой. Когда Мартина подросла, то стала первой теннисисткой, которая использовала силовую игру с частыми выходами к сетке. Соперницы долгие годы не могли приноровиться к ее стилю игры. Благодаря этому только на Уимблдоне, который считается самым престижным турниром в мире, она побеждала девять раз.