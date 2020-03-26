«Для взрослого человека это сложно»: Винокур объяснил, почему Лещенко перевели в реанимацию

Артист Владимир Винокур объяснил, почему его товарища и близкого друга, музыканта Льва Лещенко, перевели в реанимацию. Напомним, что у народного артиста РСФСР и его супруги подозревают коронавирус. Сейчас они находятся в клинике в Коммунарке, где как раз лечат людей с подобными заболеваниями. Не так давно прошла информация, что Лещенко стал задыхаться, поэтому переведен в реанимацию.

Как отметил Владимир Винокур, Льва Лещенко усиленно лечат. Диагноз до сих пор не поставлен. Перевод в реанимацию вызван тем, что в обычной палате «нет оборудования, которое помогает». Также товарищ Лещенко подчеркнул, что в больнице артист лежит вместе со своей супругой.

«Но это трудно очень. Двустороннее воспаление. Это для ребенка сложно, а для взрослого человека в возрасте это очень сложно». Владимир Винокур

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Винокур также подчеркнул, что сегодня хватает злопыхателей, который распространяют про Лещенко недостоверную информацию. Он попросил не обращать на таких людей внимания. С другом он на связи каждый день и следит за развитием событий, сообщает «Пятый канал».