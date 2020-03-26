«Человек едва ходит!»: Александра Маринина из-за операции мужа застряла в Германии

Автор знаменитых детективов про Каменскую, Александра Маринина, столкнулась с непростой ситуацией в Германии. Из-за распространения коронавируса МИД принял решение срочно эвакуировать российских граждан из Европы, однако писательница сделать этого не может.

Вместе со своим супругом она прилетела 1 марта в Берлин на лечение и планировала здесь пробыть вплоть до 12 апреля. На месте выяснилось, что супругу требуется срочная операция, а чуть позже жителей РФ стали вывозить из Германии в обязательном порядке. Увы, но для ее семьи это нереально.

«Мы не можем! Человек едва ходит!» — объяснила Александра Маринина корреспонденту КП.

По ее словам, супруг не способен даже из палаты выйти, а любая транспортировка на самолете или автомобиле и вовсе запрещена при его состоянии.

В настоящий момент писательница пытается утрясти проблему, обзванивая всевозможные инстанции. Она надеется, что ее с мужем все-таки доставят на родную землю в более поздние сроки.