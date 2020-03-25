Лев Лещенко переведен в реанимацию больницы в Коммунарке

Певец Лев Лещенко переведен из обычной палаты в реанимацию. Ранее 78-летнего артиста госпитализировали вместе с супругой Ириной с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке. Как сообщил интернет-канал Baza, 25 марта у мужчины начались трудности с дыханием. Когда известный баритон начал задыхаться его перевели в реанимационное отделение. Но вскоре состояние пациента удалось стабилизировать.

Впрочем, журналистов поспешили успокоить: ничего экстренного не произошло.

«Он в реанимации, «питается» кислородом, — сообщил ТАСС концертный директор певца Олег Дмитриев. — Это (реанимация. — Прим. авт.) лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход».

Ранее давний друг Лещенко Владимир Винокур назвал певца обладателем крепкого здоровья, а потом добавил, что артист и его супруга лечатся от двустороннего воспаления легких. Незадолго до госпитализации Лев Валерьянович летал в Америку, поэтому есть опасения, что он заразился злополучным COVID-19, но его анализы еще не готовы, чтобы знать наверняка.