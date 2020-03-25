Пресняков «спрятал» всю свою семью и родителей в одном доме от коронавируса

Как отметил музыкант, предстоящий день рождения он отметит в кругу близких.

Музыкант Владимир Пресняков в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, что коронавирус сломал все его планы на день рождения. Отметим, что яркому исполнителю 29 марта исполнится 52 года. Планировался большой концерт, посвященный этому событию.

«День рождения буду отмечать в кругу семьи. Сейчас мы все находимся в одном месте в нашем доме. Там же и мои родители. Но это не значит, что мы безвылазно сидим дома. Выходим на прогулки. Играем, например, в футбол. Нас там сейчас живет человек 15. В основном все девушки». Владимир Пресняков

По словам музыканта, в сложившейся ситуации самое главное не паниковать. Именно шуточками и прибаутками вся семья Пресняковых поднимает себе настроение в этот непростой момент.

Напомним, что в России на данный момент зафиксировано свыше шестисот случаев заражения коронавирусом. Два человека погибли. Неделя с 30 марта по 5 апреля в нашей стране объявлена нерабочей.