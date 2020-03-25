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Владимир Пресняков высказался о «пьяном» видео, на котором он играет с сыном

По словам музыканта, из обычной шутки люди раздули сенсацию.

Владимир Пресняков высказался о «пьяном» видео, на котором он играет с сыном
Пресняков высказался о "пьяном" видео с сыном/http://globallookpress.com/

Музыкант Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская стали гостями «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о недавнем видео, которое вызвало пересуды.

На кадрах Пресняков играет со своим сыном Артемием, который размахивает саблей. Подольская подписала под видео: «Добрый папа – пьяный папа». После этого певице посыпались вопросы, неужели у Преснякова снова начались проблемы с алкоголем.

«Люди писали: «Не пей, Вовочка, не пей». Это была обыкновенная шутка. Мне сразу в этот момент вспомнилось мое старое видео. Тогда Артемию было два года. Мы катались на лыжах в горах. Я снимал все на камеру и вдруг мне захотелось написать, что снимает все Тема.

Было огромное количество комментариев. Все спрашивали, как он может ехать и снимать. Люди очень наивны и верят, что им скажут. Ну как может двухлетний ребенок ехать на лыжах и одновременно снимать?»

Владимир Пресняков

Музыкант добавил, что в их семье есть определенная цензура, что выкладывать в Сеть. Причем за это отвечает Наталья Подольская. «Мы договариваемся, что можно выкладывать, а что нет. Наташа порой кричит на меня: «Что это такое?» и не позволяет размещать в Интернете», — сказал певец.

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