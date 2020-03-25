СМИ: народная артистка Жанна Болотова заразилась коронавирусом

78-летняя актриса Жанна Болотова оказалась в числе зараженных коронавирусом. Как сообщает интернет-канал Mash, у женщины оказался положительный анализ на COVID-19, и в связи с ее возрастом артистку отправили на лечение в специальную больницу в Коммунарке. Выяснилось, что пенсионерка контактировала с мужчиной, недавно прилетевшим из Германии.

Напомним, Жанна Болотова — Народная артистка РСФСР. Знаменитый бард Булат Окуджава посвящал ей свои песни. Женщина снималась в советских картинах «Подранки», «Из жизни отдыхающих», «Черный треугольник» и других. В российской периоде кино получила лишь эпизодическую роль учительницы в криминальной комедии «Жмурки» Алексея Балабанова.

Добавим, из мировых знаменитостей коронавирус подхватили актеры Том Хэнкс и Идрис Эльба, оперный певец Пласидо Доминго, князь Монако Альбер II и британский принц Чарльз.