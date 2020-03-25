«Все принимаемые меры сработают»: Путин призвал граждан к сплоченности

Президент Владимир Путин, объявивший в России нерабочую неделю, озвучил также меры поддержки для населения, которые должны быть приняты в ближайшее время. В связи с карантинными мерами часть граждан может столкнуться с потерей работы или существенным снижением доходов, из-за чего руководство страны предусмотрело ряд действий для поддержания финансовой стабильности людей.

Все социальные пособия и льготы, полагающиеся гражданам в течение ближайших 6 месяцев, должны продлеваться автоматически, без дополнительных справок и хождения по инстанциям. Выплаты к 75-летию Великой Победы должны быть выданы ветеранам и труженикам тыла до майских праздников — в апреле. В апреле, мае и июне необходимо выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до 3 лет включительно. До конца текущего года установить норму выплаты по больничному листу. Она должна рассчитываться из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Также поднять максимальный размер пособия по безработице с 8 тысяч рублей до 12130 рублей. Предусмотреть кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, если доходы человека упали более чем на 30%. Помочь малому, среднему бизнесу и микропредприятиям: отсрочки на 6 месяцев по всем налогам за исключением НДС и банковским кредитам. Снизить размер страховых взносов с 30% до 15% для малого и среднего бизнеса. Это должно стать долгосрочным стимулом для работодателей повышать зарплаты сотрудникам.

«Уважаемые граждане России, все принимаемые меры сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность и понимание сложности текущей ситуации», — заверил Владимир Путин.

Он призвал граждан быть солидарными, дисциплинированными и ответственными. А в плане противостояния коронавирусу отметил, что самое безопасное сейчас — побыть дома.