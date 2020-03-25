Без кальянов и стоматологических кабинетов: в Москве усилили карантинные меры

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, который еще больше ужесточил меры против скученности людей и распространению коронавируса. Режим повышенной готовности в столице России усиливается.

Согласно документу, официально приостановлена работа всех кинотеатров, ночных клубов, детских игровых и досуговых центров, библиотек и других культурных заведений. Введен запрет на курение кальянов и барах и кафе. Промоутеры не должны проводить презентации товаров, а стоматолигические клиники принимать клиентов (исключения только при экстренных случаях).

Массовые мероприятия временно запрещены даже под открытым небом. А чтобы пенсионеры, которые находятся в группе риска, сидели дома им отменен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Несмотря на введенные ранее ограничения, их, похоже, не хватило для остановки распространения коронавируса в столице. Добавим, что большая часть заболевших россиян сейчас сконцентрирована именно в этом городе. Напомним, 24 марта президент страны посетил московскую больницу в Коммунарке, где содержат заразившихся людей, и после этого решил обратиться к народу. Официальное послание Владимира Путина ожидается 25 марта после 15:30.