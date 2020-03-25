«Закончилась жизнь или только начинается»: Боярский высказался о коронавирусе

Как отметил актер, он старается больше времени проводить с семьей.

Актер Михаил Боярский в Instagram заявил, что пытается осмыслить происходящее в последние месяцы на Земле. Пандемия коронавируса стала для него неожиданной, как и для всех.

«Закончилась жизнь или только начинается… Я не понимаю пока ничего. Это настолько неожиданно, что рецепта, как существовать в изменившемся мире я пока не нашел». Михаил Боярский

Как отметил «главный мушкетер страны», сейчас он больше времени проводит с семьей. Правда, нахождение все время в квартире напоминает ему пребывание в комфортабельной тюрьме.

Также актер сказал, что закупился солью и картошкой. А вот гречку брать не стал. Он не любитель этого продукта. Больше любит овсяную кашу. Если требуется сходить в магазин или аптеку, то он надевает маску. Особенно печалит «мушкетера», что совершенно непонятно, как долго продлится такая ситуация. Боярский также заметил, что реальная угроза, о которой раньше можно было прочитать разве что в фантастических книгах, меняет сознание людей.

Напомним, что в России за последние сутки зафиксировано сразу 163 новых случая коронавируса. Всего количество больных перевалило за отметку в шестьсот человек.