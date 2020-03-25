«Тут просто сутки идут за трое!»: старшая дочь Славы уезжает из Франции в Россию из-за коронавируса

Старшая дочь певицы Славы Александра Морозова в Instagram сообщила, что возвращается домой из Франции. Несколько месяцев назад девушка уехала Ниццу, чтобы учить языки. Однако сейчас ситуация с коронавирусом вынуждает девушку вернуться на родину. На этом настаивает и ее звездная мать.

Как отметила 21-летняя Александра Морозова, ее соседка уехала к себе домой и сейчас она оказалась в полном одиночестве. Девушка посчитала, что ей лучше будет в данной ситуации быть рядом со своей семьей.

Александра Морозова заявила, что не надо ее пугать, что она может заразиться или стать переносчиком. Она будет максимально осторожной. Особенно пугает девушку, что с собой у нее чемоданы, которые весят 30 килограммов. Все вещи очень нужные. Оставить их во Франции она не может.