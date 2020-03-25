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«Кокорин зовет в «Сочи». Говорит, там топка»: Смолов рассказал о своем испанском «заточении»

Футболист находится один в квартире и не может покинуть страну из-за карантина.

«Кокорин зовет в «Сочи». Говорит, там топка»: Смолов рассказал о своем испанском «заточении»
Смолов подшутил над Кокориным/http://globallookpress.com/

Футболист испанской «Сельты» Федор Смолов в Instagram ответил на вопросы своих подписчиков. По словам игрока, в городе обстановка спокойная. В Виго 22 градуса тепла. На улицу ему разрешили выходить только за продуктами и в аптеку. Также можно гулять с собакой.

По словам Смолова, если кто-то нарушит запрет и выйдет на улицу, то можно схлопотать штраф в 600 евро. Если нарушишь правила несколько раз, то можно отправиться даже в тюрьму. Смолов посетовал, что в чужой стране у него нет рядом никого из друзей. Жизнь он назвал болью.

Также футболист подметил, что он тренируется на велотренажере. Спортсмен хотел поставить у себя в квартире дорожку для бега, но она оказалась сильно большой и не вошла. В конце своей беседы он подшутил над давним другом Александром Кокориным, который несколько месяцев назад вышел из колонии.

«Кокорин зовет в «Сочи». Говорит, там топка».

Федор Смолов

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