«Мистер Микроб»: Милонов резко выразился о Джигане, который нарушил карантин

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил рэпера Джигана, который вскоре после приезда из Америки устроил вечеринку в своей квартире, позвав друзей. Таким образом муж модели Оксаны Самойловой, которая месяц назад родила ему сына, нарушил карантин. В соцсетях по этому поводу было полное недоумение и возмущение поступком музыканта.

Как отметил Милонов, Джиган проявил «первостатейное негодяйство». Это особенно возмутительно, как он выразился, в тот период, когда вся страна сражается с коронавирусом.

Депутат также добавил, что впредь в клипах, альбомах и песнях рэпера надо сообщать: Джиган нарушитель карантина и потенциальный разносчик заразы, сообщает РИА «Новости».

«Наказать его пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а мистером Микробом».

Виталий Милонов

Напомним, что от коронавируса по всему миру скончалось уже почти 19 тысяч человек. В России на данный момент 495 случаев заражения. Официально нет ни одной смерти от опасного заболевания. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Италии. Там от коронавируса умерли уже почти шесть тысяч человек. По всему миру отменены спортивные и культурные мероприятия. На следующий год перенесена летняя Олимпиада, которая должна была пройти в столице Японии — Токио.