«Врачи и любимая жена помогли мне не умереть»: Александр Буйнов победил рак

Певец Александр Буйнов, которому исполнилось 70 лет, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что ему удалось победить рак.

«Я безнадежный оптимист, романтик, фантазер. У меня нет плохого настроения, что за окном дождь, снег, серые тучи. У меня всегда прекрасная погода. Когда я узнал диагноз, то не расстроился. Это не конец света. Я очень люблю жизнь. Друзья предлагали взять самолет и улететь до Парижа, или в Мюнхен. Сделать в Европе операцию. Но в этом плане я патриот. Я, правда, не хотел никуда. Все было сделано здесь, в родной стране. У нас серьезные доктора. Врачи и любимая жена помогли мне не умереть». Александр Буйнов

Как отметил музыкант, жена Алена знала раньше его о страшном диагнозе. «Она попросила сдать кровь. Потом в гостях сказала что-то про здоровье, про любовь. Произнесла тост. Она сказала: «Если его нет — значит и меня нет», — заявил певец.

Как отметил музыкант, жена два месяца провела рядом с ним на соседних койках в клинике, что и помогло ему вылечиться. «Я там всех врачей смешил. Артисты к нам приезжали. Был только один пароль на проходной: «К Бую». И всех сразу пропускали. Я просто с оптимизмом смотрел в будущее. И главное понимать, что ты своей болячкой приносишь столько неприятностей близким, так что лучше скорее вернуться в строй»,- отметил Александр Буйнов.