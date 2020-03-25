«Дай Бог, чтобы это была просто сильная простуда»: поэтесса Воропаева переживает за Лещенко

Как она отметила, артиста и его супругу медики забрали в клинику прямо из дома.

Поэтесса Любовь Воропаева, которая является автором знаменитого хита «Девочка моя синеглазая», высказалась о своем друге — артисте Льве Лещенко. Напомним, что он был госпитализирован в больницу в Коммунарке вместе с женой. Не исключено, что у звезды и его супруги коронавирус.

Как отметила Воропаева, она поздравила по Ватсапу музыканта Александра Серова, которому исполнилось 66 лет. Он в скором времени ей перезвонил и поделился новостями о 78-летнем Льве Лещенко. Именно Серов рассказал ей, что певец недавно вернулся из Америки. Он сделал предположение, что артист подхватил заразу в самолете.

«Там же по всем салонам воздух гуляет из кондиционеров. И вот они с Ирой уже в Коммунарке. Дай Бог им здоровья! Дай Бог, чтобы это была просто сильная простуда». Любовь Воропаева

больше по теме Друг Льва Лещенко рассказал о его возвращении в Россию из США с приключениями Не исключено, что у знаменитого артиста коронавирус.

Отметим, что точный диагноз Льву Лещенко будет поставлен в самое ближайшее время. Возможно, что у артиста двусторонняя пневмония. Кстати, в начале февраля Лещенко вместе с женой находился в Италии. Также в последнее время артист много общался с друзьями, которые вернулись из Европы, сообщает «Комсомольская правда».