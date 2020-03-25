«Я живу своей жизнью»: Дарья Мороз призналась, что не ждет появления принца

Актриса Дарья Мороз, которая несколько лет назад развелась с режиссером Константином Богомоловым, призналась, что не ждет принца на белом коне в своей жизни.

«Я живу своей жизнью. Это не исключает ни появления принца, ни холостяцкой жизни. В любом случае внутренняя свобода — это главное в отношениях или вне их. Для меня это важно». Дарья Мороз

Как она отметила, ей интересны талантливые и деятельные мужчины, которые что-то из себя представляют. При этом она не готова содержать мужчину ради собственного удовольствия. Будущим избранником ей хочется в первую очередь вдохновляться.

По словам Дарьи Мороз, она спокойно относится к парам, в которых две женщины. Это, как она думает, всего лишь вопрос партнерства. Это очень важно независимо от гендерной принадлежности. Себя ханжой Дарья Мороз не считает. Для нее прекрасны все проявления жизни.

Также актриса высказалась о своей работе в откровенных сценах в «Содержанках». Она отметила, что является актрисой и это часть ее профессии. Одним из основных условий работы в картине было то, что все актрисы работали без дублеров. Ей роль очень понравилась.

Любопытно, что не так давно Дарья Мороз закончила работу в проекте своего отца, режиссера Юрия Мороза, картине «Угрюм-река». Сейчас полным ходом идет монтаж. Трейлер ей пришелся по душе. Сам фильм на широкие экраны выйдет в следующем году. Как сказала Мороз, ее отец — один из лучших режиссеров, который привык все делать четко и профессионально. Отец, как она подметила, точно знает, что делает, сообщает «Комсомольская правда».