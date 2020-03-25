«Гречки прикупила на всякий случай»: Вовк призвала не поддаваться панике из-за коронавируса

По словам телеведущей, она сейчас старается больше думать о светлом и прекрасном.

Телеведущая Ангелина Вовк, которой уже 77 лет, заявила, что несколько дней назад посещала передачу о творчестве и жизни певицы Валентины Толкуновой на одном из центральных каналов. По ее словам, не прийти на эфир она просто не могла. Как отметила телеведущая, в ее возрасте, конечно, лучше бы было сидеть на даче. Тем более, что кругом бушует коронавирус.

«Но надо не поддаваться панике. Стараюсь думать о светлом, о прекрасном. На прошлой неделе ходила в магазины. Пока без маски ходила. Но гречки прикупила на всякий случай». Ангелина Вовк

Как сказала телеведущая, последние события в мире спутали и ее планы. Больше всего ее беспокоит фестиваль «Песенка года». Сейчас как раз идут заочные отборы. Мероприятие должно пройти в середине июля. Она верит, что к тому времени обстановка в мире улучшится.

Сама она думает, что надо всего лишь соблюдать карантинные правила и тогда все будет хорошо. Она уверена, что в России делают все возможное, чтобы остановить пандемию, сообщает «Комсомольская правда».