Друг Льва Лещенко рассказал о его возвращении в Россию из США с приключениями

Друг Льва Лещенко, который был госпитализирован в больницу на Коммунарке с подозрением на коронавирус, заявил, что артист не так давно ездил на гастроли в США и Канаду. У музыканта был прямой билет до Москвы. Однако погодные условия не позволили ему прибыть в столицу России напрямую. Самолет сел во французском Марселе.

«И тогда начались первые легкие проявления ОРВИ. Может быть, тогда и подхватили инфекцию?» Друг Льва Лещенко

Между тем сейчас под снимками Льва Лещенко в Instagram поклонники оставляют сотни комментариев. Многие желают исполнителю и его супруге, как можно скорее поправиться.

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Напомним, что после возвращения из Северной Америки Лещенко находился на самоизоляции. Ему и супруге пришлось обратиться к врачам, так как состояние было не из самых лучших. Известно, что Лещенко сделали тест на коронавирус. Его результаты пока не известны. Директор исполнителя Олег Дмитриев подтвердил, что артист госпитализирован, сообщает «Комсомольская правда».