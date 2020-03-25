«Я не плакала около двух лет, слезы пришли позже»: Зайцева вспомнила гибель сына

Певица Татьяна Зайцева из знаменитого дуэта сестер Зайцевых в фильме-расследовании Леонида Закошанского «Цена красивой жизни» вспомнила гибель своего сына Алексея. Молодой человек погиб в метрополитене. Он был без ума от паркура. Парень сорвался с крыши поезда, упал на рельсы и разбился. Молодой человек просто не обратил внимания, что вагоны тронулись. Балка ударила его по голове.
Как рассказала Татьяна Зайцева, в какой-то момент после гибели любимого ребенка она обратилась в церковь к батюшке. Тогда священник смог ее успокоить. Она показала пятно на груди. Причем это не был синяк. Пятно появилось после гибели сына. Как считает Татьяна, это след от укола в душу, анестезии. В противном случае, как заверила исполнительница, ее сердце бы разорвалось на части.
«Я не плакала около двух лет, слезы пришли позже».
Как отметила ее сестра Елена, которая поддержала родственницу в непростой момент, тогда от них все отвернулись. Друзья куда-то пропали. Помощь им оказала семьи певца Иосифа Кобзона. Как отметила Елена, им даже опознать Алексея было непросто. Настолько тело было изуродовано после падения. Удалось это сделать только по рукам.