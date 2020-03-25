Не из-за возраста: Мерьем Узерли впервые призналась, почему покинула «Великолепный век»

Актриса прервала семилетнее молчание и рассказала о своих душевных переживаниях.

Долгое время российские зрители, затаив дыхание, смотрели любимый турецкий сериал «Великолепный век», наслаждаясь игрой и красотой актрисы Мерьем Узерли, сыгравшей Хюррем-султан. Увы, но в какой-то момент она неожиданно исчезла и на ее смену пришла актриса Вахиде Перчин.

Многие рассудили, что замена произошла по вполне очевидным причинам — любимая жена султана повзрослела, постарела и поэтому режиссеру пришлось найти более зрелую актрису. Но оказалось, что это не так.

За непринужденной игрой Мерьем Узерли все это время скрывалась невыразимая душевная боль, по сути, звезда перенесла профессиональное выгорание, каждый день приходя на съемочную площадку и изображая одну и ту же роль.

В разговоре с журналистом издания Aksam Узерли призналась, что пережила депрессию в этот период.

«Я стала ощущать себя роботом. Старалась быть идеальной и делать свою работу на все 100%», — рассказала она.

Однако в какой-то момент это вылилось в нервный срыв. Посовещавшись с близкими, девушка расторгла контракт и прекратила съемки, уехав зализывать раны в Германию. Последствие такого поступка тоже было тяжелым — долгое время кинопродюсеры не хотели иметь с ней дел, считая ее безответственной. Только по прошествии нескольких лет ей удалось вернуться в прежнее рабочее русло.