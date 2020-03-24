«Разбазаривает имущество»: Петросян обвинил Степаненко в исчезновении дорогой статуэтки

Вещь, о которой идет речь, юморист случайно увидел на снимке Елены в социальной сети.

Евгений Петросян обвинил бывшую супругу Елену Степаненко в разбазаривании их общего имущества. Поводом для нового скандала стала статуэтка, которую 74-летний Петросян некогда привез из Израиля. В городе Яффа Евгений Ваганович приобрел этого барашка за две сотни тысяч рублей. Позже статуэтка, которую, к слову, хранят дома и мировые знаменитости, исчезла и материализовалась уже у Степаненко. Именно ее можно увидеть на снимке, на котором Елена позирует в обнимку с Ольгой Бузовой на съемках одной из передач.

«Комсомольской правде» адвокат Петросяна Сергей Жорин рассказал, что эксперты до сих пор не завершили оценку общего имущества супругов. В таком контексте появление антиквариата вне стен общего жилья выглядит вдвойне странным. Помимо прочего, Степаненко после каждой встречи чуть ли не обыскивает своего благоверного на предмет исчезновения ценностей.

«Евгений Ваганович опасается, что бывшая жена имущество просто разбазаривает. Кто знает, куда делась эта статуэтка, может, Степаненко ее Бузовой подарила? И на месте ли все остальные вещи?» — озвучил мысли своего клиента Жорин.

Сама Степаненко на обвинения пока ничего не ответила. Артистка сейчас активно увлечена работой – на днях она вместе с Бузовой анонсировали выход новой передачи. Проект, о котором ведется речь, называется «Еще не вечер», формат планируется развлекательный, транслировать его будет телеканал «Россия 1».