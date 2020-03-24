«Мое решение останется прежним»: Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Еще в начале марта актер выходил на сцену театра в спектакле «Сцены из супружеской жизни» вместе с бессменной партнершей Юлией Высоцкой.

Александр Домогаров всю жизнь посвятил кино и театру. Больше 25 лет он трудится в театре им. Моссовета. Две недели назад зрители наслаждались его игрой на одной сцене с Юлией Высоцкой в рамках спектакля «Сцены из супружеской жизни» в Театре имени Горького, где он является приглашенным актером. Последние спектакли прошли с аншлагом, но неожиданно утром 24 марта артист объявил, что больше ноги его не будет в этом театре.

«Отношения стали очень сложными с начала года, но сейчас… Вы больше не увидите спектакль с моим участием на сцене этого лже-театра», — объявил Домогаров. Журналисты попытались узнать, что произошло.

«Я разорвал отношения с верхом власти МХАТа, а также с финансовым директором. И пока руководство МХАТа не извинится перед артистом Моссовета, никакого сотрудничества между нами не будет. Нет, лгу. Даже если извинятся — мое решение останется прежним. Никакого конфликта нет, я просто артист, который оказался заложником некрасивой ситуации», — пояснил актер.

Поклонники огорчены такими обстоятельствами, так как в апреле уже были запланированы спектакли с участием Александра. Ходят слухи, что артист просто не стал мириться с тем, как к нему относится руководство театра. Пока Домогаров продолжит трудится в родном театре Моссовета. Сейчас все представления отменены в связи с пандемией коронавируса, но актеры почти каждый день репетируют.

Худрук МХАТа им. Горького не комментирует произошедшее. Более того, в пресс-службе культурного учреждения отметили, что актер их не уведомил о прекращении сотрудничества. Афиши спектаклей с его участием по прежнему висят и в графики работы изменения не вносились, пишет издание «СтарХит». Напомним, что недавно поклонники обсуждали внешний вид 56-летнего Домогарова. Многие отметили, что он поправился. Режиссер Римас Туминас ранее раскритиковал работу актера. Он заверял, что мужчина ведет себя распущенно.