«Я за модой не гонюсь»: известный вирусолог объяснил, почему ходит без маски

Ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов взял интервью у профессора Михаила Щелканова. Этот авторитетный вирусолог известен тем, что активно изучал лихорадку Эбола и коронавирусы в их природных очагах. В частности, ученый отлавливал и обследовал летучих мышей, от которых мутировавший вирус может перейти человеку, что, собственно, и стало причиной кризиса, охватившего сегодня многие страны.

Интересно, что профессор Щелканов не надел маску и пожал руку ведущему во время приветствия.

«Ну, во-первых, я за модой не гонюсь, а во-вторых, я четко понимаю, что происходит. Чем характеризуется современный этап развития эпидемического процесса в Российской Федерации? Отсутствием массовых заражений и наличием только завозных случаев инфекции», — объяснил свое поведение ученый.

Он уверен, что взрывного распространения вируса в России не будет, если власти не допустят зараженных людей в массы, а для этого уже делается все возможное.

Вирусолог подтвердил, что плотно прилегающая маска может защитить от заражения, но ее необходимо менять каждые два-три часа. А вот руки стоит мыть почаще и пореже касаться ими лица. Карантинные меры тоже полезны. Именно благодаря им Россия и Китай оказались готовы к эпидемии, а вот в менее дисциплинированных Италии и Иране местные системы здравоохранения подкачали.

Ученый рассказал, что вирус довольно живуч, но есть и хорошие новости. Первая — для большинства людей требуется существенная его доза, чтобы заразиться. Вторая — ближе к лету подобные инфекции обычно ослабевают, как и все простудные заболевания. В целом, профессор посоветовал вести себя так же, как и во время обычной эпидемии гриппа. Паника излишня, так как у медиков уже давно выработаны меры по противодействию подобным заболеваниям.

Справка Teleprogramma.pro

Михаил Щелканов — профессор ДВФУ, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук. Автор множества работ по вирусологии.